Was die deutschen Dark-Rocker Lord Of The Lost 2023 erlebt haben, schaffen andere in ihrer ganzen Karriere nicht. Chris „The Lord“ Harms zieht Bilanz.

Grundsätzlich wirkt Harms mit dem intensiven "Year of the Lost" mit all seinen Höhen und Tiefen zufrieden. Er weiß, dass sich seine Band am Zenit befindet und 2024 vermutlich nicht mit den Ereignissen von 2023 "mithalten" kann. Trotz der emotionalen Achterbahnfahrt und vielen Arbeit sieht er alles Erlebte positiv und lässt das Wort "Niederlage" im Hinblick auf den ESC nicht gelten. "Auf dem Papier haben wir verloren,…