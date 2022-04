Das letzte Album ALL THE RIGHT NOISES erschien erst vergangenes Jahr. Anscheinend möchte die britische Hard Rock-Institution den Schwung dieser überragenden Scheibe nicht verpuffen lassen, die es hierzulande sogar in die Top 10 der Album-Charts schaffte – doch das gelingt leider nur bedingt. Zwar sind die grundlegenden Stilelemente allesamt weiterhin vorhanden (und werden von der außergewöhnlichen Stimme von Daniel Bowes geprägt, die selbst mit den Siebziger-Göttern mithalten kann), aber irgendwie wirkt das alles etwas vermufft. Von der mitreißenden Dynamik des Vorgängers und der sprühenden Kreativität ist nicht viel geblieben. Irgendwie könnte man meinen, DOPAMINE stellt die B-Seiten der Album-Sessions zu ALL THE RIGHT NOISES dar. Immer noch gut, aber eben nicht brillant.

Songs in der Qualität von ‘Black’, ‘Last Orders’ oder ‘I Don’t Believe The World’ oder dem abschließenden, Gospel-beeinflussten ‘No Smoke Without Fire’ hätte es zahlreicherer bedurft, um DOPAMINE höchste Punkteweihen zukommen zu lassen. In diesen Minuten kommt sowohl die kompositorische Klasse von Thunder zum Vorschein als auch die Gabe für stimmige, abwechslungs­reiche Arrangements. Wenngleich aus kommerzieller Sicht nachvollziehbar – aber beim nächsten Mal bitte wieder etwas mehr Zeit lassen.

***

