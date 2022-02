FIRE IT UP

Irgendwo zwischen Steel Panther, The Darkness und The Night Flight Orchestra muss doch noch ein Platz übrig sein! Etwa so müssen die Gedanken der beiden ehemaligen Skull Fist-Musiker JJ Tartaglia und Jonny Nesta gewesen sein, als sie das Konzept zu Thunderor ersannen: Eine von den Achtziger Jahren inspirierte Band mit stadion­tauglichen Songs, blitz­schnellen Licks, verträumten Synthies und durch­dringendem Gesang. Letzteres ist auf diesem Debüt definitiv gegeben, denn die hohe, gewöhnungs­bedürftige Stimmlage von Drummer JJ Tartaglia knirscht mächtig im Gebälk.

FIRE IT UP bei Amazon

Dazu kommen Keyboard-Sequenzen, bei denen sogar David Hasselhoff in seinem K.I.T.T. zusammenzucken würde und zuckersüße Melodielinien, die wie Karies in den Zahnhälsen von ­Rockern und Metallern werkeln. Selbst wenn man FIRE IT UP als Persiflage verstehen möchte, fehlt der Witz, der Esprit, um nachhaltig unterhalten zu können. Um die Frage zum Band-Info abschließend zu be­ant­worten: Sehnst du dich nach Abenteuer, Romantik und Gefahr? In der Version von Thunderor eher nicht.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***