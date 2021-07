Okay. Das ist mal ein Brett. Und zwar ein dickes, was man als Fan von Adam Dutkiewicz und Jesse Leach bohren muss. Zu Beginn des zweiten Times Of Grace-Albums schwirren einem Namen wie Shinedown, Alice In Chains oder Pearl Jam vor dem inneren Ohr herum. Kurze Zeit später findet man sich in den Metalcore- und modernen Metal-Elementen wieder, für welche die Killswitch Engage-Protagonisten seit Dekaden bekannt sind. Wer einen roten Faden auf SONGS OF LOSS AND SEPARATION sucht, wird seinen CD-Schacht wahrscheinlich mit einer Axt bearbeiten. Das kreative Duo interpretiert das Nebenprojekt als Sandbox, in der viel möglich ist und in welcher der Hörer gehörig durchgeschüttelt wird. Dennoch bleibt das musikalische Niveau durchweg hoch.

Was Leach am Mikro präsentiert, ist absolute Weltklasse. Bei aller Diversität repräsentiert diese Scheibe Stringenz, wenn es um kompositorische und klangliche Qualität geht. Titelempfehlung gefällig? ‘Far From Heavenless’ ist mit das Beste, was ich in den letzten Monaten von einer Band gehört habe. Es gibt selten Alben, die sich während der diversen Hördurchläufe von vier auf sechs Punkten hocharbeiten. Dies ist eines davon. Hammer.

