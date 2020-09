Ozzy Osbourne selbst schmücken ein paar Tätowierungen – Im Gesicht würde eine solche Permanent-Bemalungen für den Black Sabbath-Sänger jedoch nicht in Frage kommen.

Gesichtstattoos erfreuen sich in der Musikwelt nicht nur bei Rappern großer Beliebtheit – vor allem auch in der Metal- und Hardcore-Szene findet man viele Musiker, deren Gesicht ein Permanent-Bildchen ziert. Dieser Trend löst bei Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne jedoch keinerlei Begeisterung aus. In seiner Radiosendung Ozzy's Boneyard auf SiriusXM kommentierte er die Möglichkeit, sich selbst einmal ein Gesichtstattoo stechen zu lassen und sagte [via Blabbermouth]: "Ich würde das niemals tun. Alles über dem Kragen sollte gestoppt werden. Um ehrlich zu sein, lässt es einen schmutzig aussehen." Der 72-jährige Musiker gab außerdem zu, dass er nicht mehr so ​​gut mit Tätowierungsschmerzen umgehen…