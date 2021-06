Zu Ehren einer der größen Goth Rock-Bands veröffentlichen Metalville einen The Sisters Of Mercy-Tribute-Metal-Sampler.

Metalville Records haben für dem 25.06.2021 ein Tributalbum für die wegweisende Goth Rock-Formation The Sisters Of Mercy angekündigt. BLACK WAVES OF ADRENOCHROME – THE SISTERS OF MERCY TRIBUTE ehrt eine der größten Bands des Genres mit ganzen 15 Cover-Versionen. Darunter befinden sich unter anderem Kreator, Cradle Of Filth, Paradise Lost, In Extremo und Atrocity. Mit Alben wie FIRST AND LAST AND ALWAYS und Songs wie ‘Temple Of Love’ oder ‘This Corrosion’ haben The Sisters Of Mercy weltweit die Charts geknackt. Bis heute genießt die englische Band um Sänger Andrew Eldritch Kultstatus – nicht nur in der Gothic-/Wave-Szene. Auf BLACK WAVES…