Wo Napalm Death-Bassist Shane Embury andernorts gerne rigoros drauflosflegelt, nimmt er sich als Tronos-Gitarrist/-Sänger Zeit für die dunklen Winkel der menschlichen Seele. Mit stetem Blick gen Apokalypse greifen Embury, Schlagzeugtier Dirk Verbeuren sowie Sänger/Gitarrist/Keyboarder Russ Russell Einflüsse von Celtic Frost, Pentagram, Killing Joke, Saint Vitus, Ulver, Cocteau Twins und nicht zuletzt Napalm Deaths düster-psychedelischer Seite auf. Dabei entstehen doomige Nummern mit spacigen Keyboard-Flächen und sakralen Gesangslinien (‘Walk Among The Dead Things’), ritualartige Epen (‘The Past Will Wither And Die’) und Stücke, die dank Erica Nockalls (The Wonder Stuff) Geigen und Gastgesangs an die friedliche Schönheit einer einst intakten Welt erinnern (‘Voyeurs Of Nature’s Tragedies’).

Apropos: Neben Nockall geben sich Denis „Snake“ Bélanger (Voivod), Billy Gould (Faith No More), Troy Sanders (Mastodon) und Dan Lilker (Nuclear Assault) die Ehre. Sicher ein Grund, warum CELESTIAL MECHANICS regelmäßig aus der schweren Tristesse ausbricht. So nehmen Tronos beispielsweise in ‘Judas Cradle’ triolische Fahrt auf, verbreiten schwarze Dissonanzen (‘Birth Womb’), servieren mit ‘The Ancient Deceit’ einen peitschenden Dreiminüter und mit ‘Johnny Blade’ eine gelungene Black Sabbath-Interpretation. Es gibt also viel zu entdecken. Eine gewisse Einarbeitungszeit ist allerdings Pflicht, um dieses komplex-sperrige Werk zu erschließen!