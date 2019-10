Wenn im Presseschreiben maßlos von der Nachfolge von Judas Priest und Iron Maiden schwadroniert wird, hat man eigentlich schon keinen Bock mehr. Und dann muss man doch anerkennend mit den Kopf nicken, erst leise mitsummen, und dann mit Luftgitarre im Raum stehen. Ja, das Turbokill-Debüt (im Vorjahr erschien bereits eine EP) kann einiges – vornehmlich beweisen, dass klassischer Metal nicht altbacken klingen muss. VICE WORLD ruft Erinnerungen an die ersten Hammerfall- (wegen der Gitarrenarbeit) und frühe Edguy-Alben (wegen des Melodieverständnisses) wach. Vor allem aber versprüht die sächsische Truppe um den ehemaligen Alpha Tiger-Sänger Stephan Dietrich jede Menge jugendlicher Energie.

Mächtige Riffs, mitreißende Melodien und hoher, kraftvoller Gesang gehen Hand in Hand mit hohem Hit-Faktor: Der flotte Titel-Track und das Groove-Monster ‘Pulse Of The Swarm’ mit seinem Hammer-Refrain seien zum Kennenlernen empfohlen. Allzu simpel Gestricktes (wie ‘Global Monkey Show’) kann das Niveau nicht ganz halten. Bis zur A-Klasse ist es noch ein weiter Weg; in ihrer Liga gehen Turbokill aber gut gerüstet in den Angriffsmodus.