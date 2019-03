WARS IN THE UNKNOWN

Den Pokal für das hässlichste Cover haben Twisted Tower Dire (mal wieder) sicher in der Tasche. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, dermaßen geilen US-Metal in solch eine alberne Hülle zu stecken, aber bitte sehr. Musikalisch ist bei den Jungs aus Virginia nach dem maximal leicht überdurchschnittlichen MAKE IT DARK (2011) wieder alles im Lot.

Der Doppelschlag ‘The Thundering’ und ‘True North’ gibt die Richtung für dieses Album vor: Geboten wird hymnischer, eingängiger und bissiger Metal der Extraklasse, galoppierende Rhythmen aus der Maiden-Schule, geschmackvoll eingesetzte Chöre und mit Jonny Aune ein Frontmann, dessen Stimme sich nicht hinter den großen Namen zu verstecken braucht.

Mit ‘Light The Swords On Fire’ lässt das Quintett eine grandiose Schlachthymne vom Stapel, das mit einer ungewöhnlichen Melodie versehene ‘And The Sharks Came Then’ entwickelt Suchtfaktor, und ‘The Beast I Fear’ klingt mehr nach den Achtzigern als die Achtziger selbst. Keine Frage: Twisted Tower Dire haben (fast) die Form ihres Klassikers CREST OF THE MARTYRS (2003) wiedergefunden und kredenzen uns ein Album, das Traditionalisten auch in zehn Jahren noch gerne auflegen werden.