Für die eigentliche New Wave Of British Heavy Metal kamen Tysondog mit ihren beiden Hammeralben BEWARE OF THE DOG (1984) und CRIMES OF INSANITY (1986) eigentlich schon zu spät. Trotzdem zählt die Truppe aus Newcastle upon Tyne zu den typischen Vertretern dieses Sub­genres. Mitte der Achtziger trauten ihnen viele gar eine weltweite Karriere der Güteklasse Saxon zu, doch es kam anders. Umso schöner, dass die Eng­länder ihren ureigenen, knochen­trockenen Sound ins Jahr 2022 gerettet haben. Doppelläufige Gitarrenmelodien und Songs, die niemals zu eingängig oder aufdringlich in die Gehörgänge kriechen, sind die Markenzeichen der Combo.

MIDNIGHT bei Amazon

Mit der Rückkehr von Sänger Clutch Carruthers haben Tysondog auch ihre Trademark-Stimme wieder, die grandiose Nummern wie ‘Batallion’, ‘It Lives’ oder ‘Dead Man Walking’ in amt­licher Manier einträllert. Das Material auf MIDNIGHT ist im besten Sinne des Wortes zeitlos und hätte irgendwann innerhalb der letzten 40 Jahre aufge­nommen worden sein können. Und das soll ausdrücklich als Kompliment verstanden werden.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***