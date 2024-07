AC/DC spielen Sonntag (09. Juni) und Mittwoch (12. Juni) zwei Shows in München. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

Am Sonntag (09. Juni) und Mittwoch (12. Juni) werden AC/DC ihre beiden Konzerte der Tournee 2024 im Münchener Olympiastadion spielen. Einlass ist jeweils um 16 Uhr. Beginn The Pretty Reckless: 19 Uhr Beginn AC/DC: 20 Uhr. Adresse: Spiridon-Louis-Ring, 80809 München. Tickets Für beide Termine gibt es aktuell bei Eventim keine Tickets mehr. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Mittlerer Ring Richtung Olympiapark. Parkplätze auf dem Gelände. Parkmöglichkeiten Für die Parkharfe können vorab Parkplätze online gebucht werden. Weitere Parkplätze gibt es hier: Parkdeck am Olympiaturm BMW Welt am Olympiapark Olympia-Eissportzentrum Arthotel ANA im Olympiapark P+R Olympiazentrum Helene-Mayer-Ring 14 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln U-Bahn-Linie U3:…