Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Mora Prokaza BY CHANCE Die Ärzte HELL Nocte Obducta IRRLICHT (ES SCHLÄGT DEM MOND EIN KALTES HERZ) My Dying Bride THE GHOST OF ORION Enslaved UTGARD The Spirit COSMIC TERROR Testament TITANS OF CREATION Paradise Lost OBSIDIAN Marilyn Manson WE ARE CHAOS Kataklysm UNCONQUERED