Wenn man denn Metal-Bands Stilistik-ADHS bescheinigen könnte, wären Varg definitiv ein Kandidat für solch ein Attest. Der Wechsel war stets ewiger Wolf-Begleiter, und die Coburger sind 2023 weiterhin unruhige (man könnte auch sagen: rege) Geister. Im Vergleich zum letzten Album ZEICHEN, welches 2020 mit Platz 16 die höchste Chart-Notierung in Deutschland verzeichnen konnte, sinkt der Metal-Einschlag. Der Rock-Faktor wird vor allem auch klanglich betont, und genau das erlaubt den selbstbewusst schnaubenden Pagan-Nummern eine gewisse Leichtigkeit. Diese Freiräume weiß auch Sängerin Fylgja zu nutzen, die 2020 zur Band stieß, auf EWIGE WACHT deutlich mehr Raum einnimmt und den Kontrapunkt zu den knurrenden Growls von Frontmann Freki einnimmt.

Diese gesangliche Dynamik reflektiert die Musik nur phasenweise, zumal die bedeutungsschwangeren Texte auch viel Ballast mit sich bringen. Für Fans ist EWIGE WACHT ein Pflichtkauf: Varg bieten alles, was man von ihnen erwartet, aber meiner Meinung nach noch nicht alles, was in ihnen steckt.

