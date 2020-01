In diesem Spiel erwartet euch der „Gans“ normale Wahnsinn.

Es gibt Spiele, die sehen auf den ersten Blick erst einmal völlig bekloppt aus, stellen sich dann aber als sehr spaßig heraus. „I Am Bread“ ist so ein Fall und „Untitled Goose Game“ erst recht. Das Spiel ist schon seit dem 20. September 2019 für Windows, Mac und Nintendo Switch verfügbar, ist jetzt aber auch offiziell für die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. „Gans“ gefährlich „Untitled Goose Game“ stammt vom australischen Indie-Entwickler House House und in dem Singleplayer-Game seid ihr eine Gans. Eure Aufgabe ist simpel: Ihr müsst die friedlichen Bewohner eines englischen Dorfs terrorisieren, die eigentlich ihrem ganz…