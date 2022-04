Das Powerwolf Streaming Event THE MONUMENTAL MASS von November 2021 erscheint nun in etlichen physischen Varianten.

Ende 2021 präsentierten Powerwolf, die momentan erfolgreichste deutsche Metal-Band, ein Streaming Event in nie dagewesenen Ausmaßen. Lautstark und bildgewaltig lieferte die Band Ende 2021 THE MONUMENTAL MASS – A CINEMATIC METAL EVENT. Am 08. Juli 2022 erscheint dies nun auf DVD, BluRay und vielen weiteren physischen Formaten. Powerwolf stehen seit Jahren für epische Metal-Momente der Superlative. Für dieses Streaming Event scheuten sie keine Mühen. In monatelanger Detailarbeit wurde eine Geschichte ausgearbeitet, die in mehreren Kapiteln anhand der Musik und aufwändig inszenierten Filmszenen erzählt wird. Alle Show-Effekte, Schauspielerinnen, Schauspieler und Locations wirken Hand in Hand miteinander. Es werden von Kämpfen mit…