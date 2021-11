Fiend Force Records ist dem Grab entstiegen und präsentiert zur Wiedergeburt einen neuen The Other-Track. Seht hier exklusiv ‘Demon Eyes’!

Das legendäre Horror Punk-Label (unter anderem THIS IS HORROR PUNK-Compilations, Blitzkid, Nim Vind, Bloodsucking Zombies From Outer Space, Rezurex et cetera) Fiend Force Records ist wiederauferstanden. 2003 von The Other-Sänger Rod Usher gegründet und bis 2012 geleitet, präsentiert das Label nun die erste Digital Only-Single von Europas bekanntester Horror Punk-Band The Other. Gleichzeitig ist es die erste Single nach dem Chart-Album HAUNTED (2020). Entstanden während der Coronakrise durch Songwriting auf Distanz, wird ‘Demon Eyes’ pünktlich und passend zu Halloween, dem größten "Feiertag" für alle Horror-Fans, veröffentlicht. Für The Other-Verhältnisse so viel Doublebass-Attacke wie nie zuvor, gepaart mit düsterer, melancholischer Stimmung…