Am vergangenen Wochenende kamen Black Sabbath zu Ehren: In ihrer Heimatstadt Birmingham wurde ihre Bank aus "Heavy Metal" enthüllt.

Sie haben gesagt: Ironie dringt im geschriebenen Wort nicht sonderlich gut durch. Sei's drum. Wir schreiben trotzdem folgendes mit gehörig Augenzwinkern: Am Samstag, den 9. Februar wurde endlich die mit Spannung erwartete "Heavy Metal"-Bank zu Ehren der Metal-Begründer Black Sabbath in Birmingham enthüllt. METAL HAMMER gratuliert! Schick ist die handgefertigte, rostfreie Stahlbank allemal. Mitarbeiter von Gateway Steel Fabrications haben sie geschmiedet und Bilder von Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward angebracht. Außerdem sind darauf die Worte "Geezer. Ozzy. Tony. Bill. Made in Birmingham 1968" zu lesen. Die grafischen Illustrationen gehen auf das Konto des ägyptischen Künstlers Tarek Abdelkawi.…