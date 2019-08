Sludge, Death, Doom Metal? Es fällt schwer, Warcrab musikalisch genau zu verorten. Irgendwo im Dunst­kreis dieser Genres spinnt DAMNED IN ENDLESS NIGHT ein dichtes Netz aus Verzweiflung und Aggressivität – obgleich Krabben keine Spinnentiere sind (immerhin: beides Glieder­füßer). Nach einem exakt zweiminütigen Intro zeigt ‘Halo Of Flies’ ganz klar, was Sache ist: trockene Drums, ultratiefe Gitarren und abgefuckte Screams. Beim Folgetitel ‘In The Arms Of Armageddon’ werden dieser hochexplosiven Mischung noch ein paar quietschende Gitarren-Leads hinzugefügt, die zwecks Schonung der Ohren im Mix zwar etwas leiser hätten sein können, vermutlich jedoch genau diesen schmerzhaften Effekt haben sollen.

Mit ‘Blood For The Blood God’ haben Warcrab zudem augenscheinlich eine Hommage an Warhammer 40k auf der Platte verewigt, die den stumpfen gleichnamigen Titel von Debauchery deutlich in den Schatten stellt. ‘Magnetic Fields Collapse’ und ‘Swords’ protzen mit verzerrtem Bass und sind hörbar von Triptykon inspiriert, das Instrumental-Outro ‘Damnati’ hingegen wirkt etwas uninspiriert. Alles in allem ist DAMNED IN ENDLESS NIGHT für Fans des eingangs genannten Genre-Spektrums jedoch auf jeden Fall das Anchecken wert.