In der Besetzung des Projekts, bestehend aus In Flames-Gitarrist Niclas Engelin, Bassist ­Jonas Slättung (Drömriket) sowie Frontmann Apollo ­Papathanasio (unter anderem Firewind und Spiritual Beggars), hat sich im Vorfeld des zweiten Albums ein wenig getan: Schlagzeuger Gas Lipstick (ehemals HIM) musste aus organisatorischen Gründen ausscheiden, dafür nimmt nun Oscar Nilsson (Engel) auf dem Drum-Hocker Platz. Und auch stilistisch ergeben sich im Vergleich zum Debüt HEAVEN DOESN’T WANT YOU AND HELL IS FULL (2018) Unterschiede. Anstatt wie vor zwei Jahren einen variantenreichen Flickenteppich zu präsentieren, setzt BLACK SLEEP auf sehr viel klassischeres Songwriting.

Statt Heavy Metal, Wave, Gothic oder Pop setzen We Sell The Dead nun größtenteils auf Heavy- und Classic Rock. Eventuell fürchten die Protago­nisten, den Hörer zu überfordern, und spielen deshalb die sichere Karte. BLACK SLEEP ist aber leider nicht der große Trumpf und erreicht zu keiner Phase die einnehmende, zugebener­maßen zeitweilig krude, aber kreative Größe des Erstlingswerks. Dass die beteiligten Musiker auch 2020 für durchdachtes Songwriting stehen, ist klar. Der exzentrische Akzent dieser Band ist jedoch in der Versenkung verschwunden. Das ist dann doch etwas enttäuschend.