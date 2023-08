MY ENEMIES LOOK AND SOUND LIKE ME

Nach Werevolves kann man die Uhr stellen, denn so halsbrecherisch wie die Australier musikalisch unterwegs sind, so eng getaktet ist auch ihr Veröffentlichungsrhythmus. Mit MY ENEMIES LOOK AND SOUND LIKE ME folgt somit ziemlich flott nach FROM THE CAVE TO THE GRAVE (2022) die vierte Platte innerhalb von vier Jahren. Darauf erfinden sich Werewolves zwar nicht neu, dafür klingen sie allerdings wieder eine Nuance zugänglicher als auf dem vergleichsweise sperrigen Vorgänger. Todesmetallische Rasereien mit Black Metal-Einschlag (‘Brace For Impact’) treffen auf astreines Technikgefrickel (‘Under The Ground’, ‘I Hate Therefore I Am’) und bestialische Schlagzeuggewitter (‘Bring To Me The Kill’); Werewolves präsentieren auf MY ENEMIES LOOK AND SOUND LIKE ME ihren gewohnt hasserfüllten Stil-Mix.

MY ENEMIES LOOK AND SOUND LIKE ME bei Amazon

Kompakt wie gewohnt und brutal wie erwartet legen die stählernen Lykanthropen mit dem nötigen Biss ein vor wilden Kompositionen strotzendes Werk vor, das alte Fans mit offenen Armen begrüßt, aber wohl kaum diejenigen abholen wird, denen der ungezügelte Lärm auch bisher schon einen Tick zu krachig war. Kurzum: Mit MY ENEMIES LOOK AND SOUND LIKE ME knüpfen Werewolves nahtlos an ihre Vorgängerwerke an und liefern erneut eine kurzweilige wie brachiale Hassorgie ab.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***