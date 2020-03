Rage Against The Machine haben für ihre anstehende Tournee 10 % der Karten selbst aufgekauft, um sie als Spenden-Tickets weiterzuveräußern und gegen Schwarzhändler vorzugehen.

In Amerika gehen Rage Against The Machine bald auf große Reunion-Tournee. Für die dazugehörigen Shows kursierten bereits vor offiziellem Verkauf Angebote für Konzertkarten im Internet. Um gegen den Ticket-Schwarzmarkt und Zweithändler vorzugehen hat sich die Band eine Strategie überlegt, die bei Fans leider nicht sehr gut ankommt. Im Kampf gegen den Ticket-Schwarzmarkt Ticket-Zweitverkäufer erwerben bei Konzerten sehr bekannter Acts häufig einen großen Anteil an Tickets, um diese im Anschluss zu horrenden Preisen weiterzuveräußern. Rage Against The Machine haben für ihre kommenden Shows 10% der Karten selbst aufgekauft. Dabei handelt es sich laut Erklärung der Gruppe um zufällig ausgewählte Plätze in…