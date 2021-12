Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe bestätigt, dass die neue Platte der Band vor Beginn der nachzuholenden Tour im Jahr 2022 erscheinen soll.

Vor dem Start der nächsten Welttournee soll das bereits fertiggestellte, achte Rammstein-Album erscheinen, wie Richard Kruspe kürzlich bestätigt. Laut Plan soll die Tour am 15. Mai 2022 in Prag beginnen. Wer rechnen kann, wird feststellen, dass demnach relativ zeitnah mit neuem Material zu rechnen ist – solange uns Rammstein nicht bis zum letzten Tag auf die Folter spannen. In einem neuen Interview mit Spot On News wird Kruspe, der momentan das neueste Werk seines Projekts Emigrate promotet, gefragt, ob er etwas über die neue LP von Rammstein verraten könne. Genauere Informationen als „das Album wird voraussichtlich nächstes Jahr vor der…