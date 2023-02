OUT OF THE DARK

Es gab Zeiten, da traute man Wig Wam Großes zu. Das ist aber fast zwanzig Jahre her und fußt auf dem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2005 unter norwegischer Flagge (letztlich Platz neun) sowie dem Debüt HARD TO BE A ROCK’N ROLLER, das in ganz Skandinavien gut abräumte. Lange her. Was (trotz Trennung 2014 und ­Reunion 2019) bis heute blieb, ist die authentisch vorgetragene Liebe zum Glam Metal der Achtziger, der nun aber mit deutlich moderner Produktion präsentiert wird (Pretty Maids, jemand?) als in den Anfangstagen.

Das Band-interne Motto „Rock is the new Schlager“ trifft angesichts der härteren Produktion höchstens noch auf die breit servierten Hooklines zu, die aber auch nicht immer zünden. OUT OF THE DARK überzeugt in der grundsätzlichen Ausrichtung, der kompositorischen Arbeit und musikalischen Umsetzung, arbeitet sich jedoch zu häufig an Plattitüden ab (speziell auch textlich), um den Hörer emotional zu entfachen. So kommt man aus dem Dunkel heraus, aber nicht wieder ins Rampenlicht.

***

