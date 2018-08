Lange dauert es nicht mehr und Anthrax machen sich an die Arbeit zu einem FOR ALL KINGS (2016) Nachfolger. Die neue Platte wird einen Ticken aggressiver.

Gute Neuigkeiten für alle Anthrax-Fans. Die Thrash-Titanen machen sich bereit für die Fertigung eines neuen Studioalbums. Einem Interview zufolge, das Bassist Frank Bello mit The Salt Lake Tribune führte, sollen die Arbeiten an der neuen Platte im Januar nächsten Jahres beginnen. "Anthrax ist eine sehr, sehr hungrige Band. Vielleicht liegt es an unserer New Yorker Mentalität. Ich weiß nicht, aber innerhalb der Band herrscht eine sehr heftige Energie. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes kommt. Also, wenn überhaupt, fangen wir gerade erst an, denke ich. Es gibt eine ganz neue Generation von Fans, die auflebt. Ich denke, dass unsere Fangemeinde…