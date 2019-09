Im Gegensatz zu Donald Trump führt Slipknot-Fronter Corey Taylor die beiden jüngsten Amokläufe nicht auf gewalttätige Videospiele oder dergleichen zurück.

Slipknot-und Stone Sour-Sänger Corey Taylor hat in einem aktuellen Interview gegen die Sichtweise von Politikern argumentiert, die meinen, Pop-Kultur sei Schuld an den beiden jüngsten Amokläufen in den USA. Präsident Donald Trump zum Beispiel rief nach den Schießereien im texanischen El Paso sowie in Dayton (Ohio) dazu auf, "grauenhafte und grausige Videospiele" einzudämmen, die zu einer "Kultur der Gewalt" beitragen würden. Taylor kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen. "Musik ist ein leichtes Ziel", fängt der Slipknot-Frontmann im Gespräch mit dem "Independent" an, "weil die Leute sie nicht verstehen. Es herrscht ein totaler Mangel an Anstrengung, überhaupt zu versuchen sie zu…