Nach ihrer Großtat FEEDING THE MACHINE (2020) sind die Erwartungen an das neunte Werk der stählernen Schweden Wolf hoch. Obgleich der Funke bei SHADOWLAND nicht sofort überspringt (was an der Produktion liegen könnte), lässt sich unterm Strich wenig daran aussetzen: Stücke wie ‘Dust’ oder ‘Into The Black Hole’ bedienen tradierte Hörmuster, die Doppelgitarren sind stimmig in Szene gesetzt, und der hohe Gesang von Bandchef Niklas Stålvind drängt in Halford’sche Dimensionen (etwa im Titel-Track).

Mit den offensiv treibenden Hit-Kandidaten ‘Evil Lives’ und ‘Exit Sign’ sowie dem großartigen ‘The Ill-Fated Mr. Mordrake’ ruft das Quartett Headbanger und Luftgitarristen, während ‘Visions For The Blind’ mit seinem melodischen und das thematisch charmante ‘The Time Machine’ mit hymnischem Refrain um die Gunst der Hörerschaft buhlen. Das dräuend-experimentelle ‘Rasputin’ sowie der stampfende Bonustrack ‘Trial By Fire’ benötigen hingegen etwas mehr Zeit. Doch kein Zweifel: Fans von traditionellem Heavy Metal sollten Wolf auch weiterhin auf dem Schirm haben.

