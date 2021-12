THE SICK, THE DYING AND THE DEAD, das 16. Megadeth-Studioalbum, soll im Frühling 2022 erscheinen, berichtet Bandchef Dave Mustaine.

In einem Interview mit dem American Songwriter Magazine verrät Megadeth-Frontmann Dave Mustaine einen ungefähren Termin für die Veröffentlichung des nächsten Albums. Anscheinend haben die Thrasher diesbezüglich das kommende Frühjahr im Visier. In dem Gespräch, das unter anderem Mustaines Kampf gegen den Krebs und den Werbevertrag mit Gibson zum Thema macht, teilt der 60-jährige Musiker erste Eindrücke vom Album. Der Titel-Song handelt von einer gewaltigen Plage, der die Menschen unterlegen sind. Damit soll nicht ausschließlich die Coronapandemie gemeint sein. Vielmehr soll der Song einen breiten, historischen Überblick über die Epidemien bieten, welche die Menschen im Lauf der Jahrhunderte geplagt haben. „Der…