Die schwedischen Melodic Black-Metaller Wormwood haben es abermals vollbracht: Auch auf Opus Nummer drei verwebt das (um einen neuen Schlagzeuger ergänzte, sonst konstant besetzte und von drei Gästen unterstützte) Quintett harsche nordische Brachialität inklusive Growl-Gesang mit melancholisch-erhabenen Melodien. Das Ergebnis klingt stellenweise so voller sehnsüchtiger Anmut und ergreifendem Weltschmerz, dass man darin ein- und bestenfalls nie wieder auftauchen möchte (‘Overgrowth’, insbesondere ‘End Of Message’).

Dies gilt auch für die beiden leicht aus dem Rahmen fallenden Stücke – die folkloristisch angehauchte Vorfahrenhymne ‘My Northern Heart’ sowie das von Streichern unterstützte, muttersprachlich intonierte ‘Ensamheten’. Sollte die Menschheit, wie in Wormwoods Konzept prognostiziert und in der Nachrichtenkulisse von ‘The Gentle Touch Of Humanity’ final auf den Punkt gebracht, wirklich selbstverschuldet zugrunde gehen, wäre ARKIVET nichts weniger als der perfekte Soundtrack dafür. Ein fast schon wünschenswertes Szenario.

