David Vincent denkt über eigenes I Am Morbid-Material nach. Allerdings hegt er Zweifel, ob sich überhaupt jemand dafür interessieren würde.

In einem Interview mit Altars of Metal wurde der ehemalige Morbid Angel-Bassist und Vokalist David Vincent gefragt, ob er plane, neue Musik mit I Am Morbid aufzunehmen. Die Tributeband hat in den letzten Jahren ausschließlich Material der frühen Morbid Angel-Alben (1989-1995) gespielt. „Wir haben darüber geredet. Wir haben einige Songs. Ich weiß nur nicht, ob es irgendwen interessieren würde, weil das neue Material nur mit den alten Morbid Angel-Aufnahmen verglichen werden würde“, erklärt David Vincent. Er fügt hinzu: „Es ist viel Zeit vergangen, und mit der Zeit entwickelt man sich weiter. Die Musik, die ich heute machen würde, wäre wahrscheinlich…