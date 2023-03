Unser neues Videoformat „Let’s Play And Talk Metal“ ist von Metallern, mit Metallern, für Metaller, aber mit dem Augenmerk ausnahmsweise nicht auf der Musik.

Bleibt ein Weilchen und hört zu: METAL HAMMER bringt Gaming auf das Level „Very Hard“! Womöglich fragt ihr euch: „Let’s Play, was ist das?“ Ganz einfach: Eine Person spielt ein Video- oder Computerspiel, filmt sich und seinen Bildschirm dabei, und lässt sich übers Internet dabei zusehen. Je nachdem, wer am Controller oder der Maus sitzt, kann das maximal unterhaltsam sein – deswegen erfreuen sich derlei Videos riesiger Beliebtheit auf den gängigen Videoplattformen. In der Reihe „Let’s Play And Talk Metal“ bittet METAL HAMMER nun eure Metal-Helden an den Bildschirm, um die Musiker mal von einer ganz anderen Seite zu zeigen.…