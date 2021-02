Intros ergeben normaler­weise nur Sinn, wenn sie den Zuhörer aus dem Alltag abholen und in ihm Vor­freude auf den kommenden Sturm wecken. Die italienischen Hinter­bank-Black-Metaller Xeper schaffen es hingegen, mit ihren zwei Minuten ‘Fat Interitus’ das absolute Grauen vor dem, was der Rest ihres dritten Albums nach sieben­jähriger Funkstille noch bieten wird, zu erwecken. Stumpfer Satanismus, ge­brauchte Riffs und sonderbare, trashige Atmosphäre: Das zieht sich dann auch durch die dankenswert kurzen restlichen 31 Minuten (davon drei als zweckfreies „Aus­klingen“ des Titel-Songs), und es wird tatsächlich nicht so schlimm, wie das Intro verspricht.

Xeper haben einen etwas un­seligen Hang zu beschwörenden Chor­gesängen, bei denen die Milch sauer wird (‘Under The Will Of Satan’, und, ja, das ist etwa das Niveau der Song-Titel…), knüp­peln sich ansonsten aber halbwegs kompe­tent durch die üblichen nordischen Second Wave-Stanzen. Das braucht natürlich trotz­dem kein Mensch – außer als Lehrstück dafür, wie viel Schaden Intros anrichten können.

***

