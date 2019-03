Seid ihr ein wahrer Manowarrior? Dann seid ihr prädestiniert, ein "Metal Ambassador" zu sein und eure Heimatstadt auf der Abschiedstour zu vertreten.

Manowar gehen in Bälde auf ihre erste von unzähligen Abschiedstourneen. Kleiner Scherz. Oder auch nicht. Das zeigt die Zukunft. Wie dem auch sei: Um ihre Fans für ihre Abschiedstour zu mobilisieren haben sich die True-Metaller etwas besonderes ausgedacht. Und zwar fahnden Joey DeMaio, Eric Adams und Co. laut "Louder Sound" nach Metal-Botschaftern in jeder Stadt, in die sie ihre "The Final Battle World Tour" führen wird. So rufen Manowar ihre Anhänger dazu auf, für ihre jeweilige Heimatstadt zu werben (siehe Facebook-Post weiter unten). Gefragt sind außerdem Tipps zu den Tour-Stopps, an denen sich Manowar oder andere Fans orientieren können. Welche…