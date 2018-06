Der Rabbi einer jüdischen Schule in Kalifornien hat einen metallischen Song über das jüdische Volk geschrieben und ein Heavy Metal-Video dazu gebastelt.

Yoshi Zweibach ist Oberrabbiner der jüdischen Wise School in Kalifornien und ein Fan von härterer Musik. Der 48-Jährige spannte daher kürzlich Schüler, Lehrer und einige gut vernetzte Freunde der Musikindustrie – darunter John Mellencamp’s alter Schlagzeuger Kenny Aronoff – ein, um mit Perücken, Gitarren und Kiss-ähnlicher Gesichtsbemalung ein Heavy-Metal-Video zu drehen. Das Lied zum Video trägt den Titel ‘Am Yisrael Chai. They Tried to Kill Us, We Survived, Let’s Rock’ und schrieb der Rabbi zusammen mit Aronoff. Der Text widmet sich dem Überleben des jüdischen Volkes. Geistlicher Heavy Metal Er selbst sagt laut der US-amerikanischen Fachzeitschrift The Hollywood Reporter folgendes…