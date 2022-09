Das Party.San versorgt alle Besucher mit einer gehörigen Dosis Extreme Metal. Wir haben hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Datum Das Party.San 2022 findet vom 11. bis zum 13. August 2022 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Preise & Tickets Der Ticketvorverkauf endete am Freitag 05.08.2022 um 12:00 Uhr. Bei verspäteten Zahlungseingang, bis Dienstag, 09.08.2022 werden die Tickets an der Abendkasse hinterlegt. Bei Nichtabholung erfolgt keine Erstattung! Zahlungseingänge nach Dienstag, 09.08.2022 werden ab 15.09.2022 zurücküberwiesen. Bands 1914 Alcest Anomalie Asphyx Benediction Blood Incantation Bösedeath Bütcher Cannibal Corpse Carcass Carnation Caroozer Cytotoxin Dark Funeral Der Weg einer Freiheit Dismember Eis Exhumed Fleshcrawl Gaerea Graceless Heidevolk High Spirits…