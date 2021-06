Five Finger Death Punch wollen dieses Jahr nichts anbrennen lassen und im Aufnahmestudio neue (und alte) Großtaten vollbringen.

Den US-Metaller Five Finger Death Punch haben diesen Sommer Großes vor. Wie Gitarrist und Band-Mastermind Zoltán Báthory in einem Video (siehe unten) ausgeplaudert hat, will das Quintett dieses Jahr noch zwei Alben aufnehmen. Bei einem davon handelt es sich um ein neues Studioalbum, sprich: den Nachfolger des 2020er-Werks F8. Voll aufs Gaspedal Beim anderen will die Gruppe eine frühe Großtat aufpolieren. So schwebt Five Finger Death Punch vor, ihre Debütplatte THE WAY OF THE FIST von 2007 neu einzuspielen. Laut Báthory sei das Opus bei ihm zu Hause eingetrümmert worden und habe nie die fette Produktion bekommen, die es verdient.…