Rockharz 2019: Alle Infos zum Festival

Seit Montag, den 18.2.2019 um 15 Uhr sind diese Leistungen wie in den vergangenen Jahren direkt buchbar. Dabei handelt es sich wie gewohnt um die Möglichkeit, zum einen Camping-Flächen für größere Gruppen (ab 15 Personen) zu reservieren, aber auch darum, private Mobiltoiletten und stromversorgte Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen verbindlich anzumieten. Die überarbeiteten Konditionen und Regelungen der einzelnen Angebote findet ihr im Rockharz-Online-Shop.

Wie in jedem Jahr könnt ihr auch in 2019 wieder eine private Mobiltoilette mieten. Die Toilette wird vom Rockharz-Serviceteam direkt an euer Camp geliefert. Diese Möglichkeit hat sich in den vergangenen Jahren als sehr beliebt erwiesen, was dazu geführt hat, dass die Kontingente trotz steter Erhöhung der Anzahl immer relativ schnell vergriffen waren. Solltet ihr also unbedingt eine private Toilette benötigen, raten wir daher dazu, sich ein solches Ding möglichst rasch zu sichern. Wie der Ablauf ist, erfahrt ihr im Shop in der Artikelbeschreibung. Die Toiletten sind direkt unter diesem Link buchbar.

BITTE BEACHTEN: Solltet ihr vorhaben, auch eine Campingfläche für Gruppen zu reservieren, bestellt eure Toilette nicht separat sondern INNERHALB eurer Flächenreservierung.