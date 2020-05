Nachdem das Keep It True 2020 nicht stattfinden konnte, wird das Festival 2021 einmalig als Dreitagesveranstaltung stattfinden.

Datum Das Keep It True Festival 2020 musste aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal verschoben werden. Es findet nun (inklusive Warm Up-Show) vom 21. bis zum 24. April 2021 statt. KEEP IT TRUE XXIII wird 2021 einmalig ein Dreitagesfestival plus Warm Up Show in Dittigheim sein. Veranstaltungsort Als Location für das Keep It True Festival dient die Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen. Adresse: Hauptstraße 1 97922 Lauda-Königshofen Preise & Tickets Alle Tickets von 2020 behalten ihrer Gültigkeit auch für 2021. Das gilt für das Festival (Fr. und Sa.), wie auch die Warm Up Show. Der Festival-Donnerstag ist ein einmaliger, weiterer, qualitativ gleichwertigen Tag,…