Skinlab: Erstes musikalisches Lebenszeichen seit acht Jahren

Foto: FilmMagic, Miikka Skaffari. All rights reserved.

Im Jahr 2009 erschien das letzte Skinlab-Album THE SCARS BETWEEN US – danach herrschte lange Zeit Stille bei den New-Thrashern aus San Francisco. Erste Anzeichen für neue Aktivitäten gab es erst wieder im Oktober 2016:

Die Originalbesetzung Paul Hopkins (Schlagzeug), Steev Esquivel (Gesang, Bass), Gary Wendt und Mike Roberts (beide Gitarre) im kalifornischen Pico Rivera führte das Debüt BOUND, GAGGED AND BLINDFOLDED im Rahmen des BlackThorne Screamfest in Gänze auf. Im Frühjahr 2017 bestritt die Band noch weitere Konzerte an der US-Westküste, um den zwanzigsten Geburtstag ihres Debüts zu feiern.

Nun kommt quasi aus dem Nichts ein neuer Song – passend ‘End Of Silence’ betitelt. Produziert von Steve Holt (36 Crazyfists) und Juan Urteaga, das Lyricvideo erstellte Mika Whitfield. Neben Esquivel und Hopkins steht aktuell nur Gitarrist Rich Pia (ehemals Mudface) als festes Band-Mitglied. “Nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird – ein okkultes 2018”, so die Band.

Seht hier das Lyricvideo zu ‘End Of Silence’ von Skinlab: