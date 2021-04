Staind: Erstes Album nach neun Jahren

Die mehrfach Platin-ausgezeichnete Rock-Band Staind hat angekündigt, nach langer Funkstille endlich wieder ein Album zu veröffentlichen. LIVE: IT’S BEEN AWHILE nennt es sich passend und erscheint am 07. Mai 2021. Die Hit-Single ‘It’s Been Awhile’ war zwanzig Wochen lang auf #1 und ist bis heute einer der am meisten gespielten Songs in der modernen Rock-Geschichte.

Das LIVE: IT’S BEEN AWHILE-Album wird von einem Streaming-Event begleitet. Bei „The Return Of Staind: A Two Part Global Streaming Series“ wird erstmals das Comeback-Konzert von 2019 im Foxwoods Resort Casino in Mashantucket, CT, zu sehen sein. Staind hatten sich damals nach fünfjähriger Pause wiedervereinigt.

„Das war das erste Mal, dass wir wieder zusammen gespielt hatten“, erzählt Sänger und Rhythmusgitarrist Aaron Lewis. „Wir bereiteten uns auf ein sehr geschäftiges 2020 vor, welches dann aber leider nicht zustande kam. Zumindest konnten wir die Energie dieses Auftritts einfangen und es jetzt mit allen teilen.“

Empfehlung der Redaktion Staind: Neue Musik ist in Arbeit Nachdem sich die Nu Metal-Band Staind im letzten Jahr wieder zusammentat, schürt Fronter Aaron Lewis nun Hoffnung auf neue Musik. Am 08. Mai 2021 findet zudem ein Livestream statt, bei dem Staind ihr Erfolgsalbum BREAK THE CYCLE in Gänze performen werden. Exakt zwanzig Jahre nach dessen Veröffentlichung spielt die Band ein virtuelles Konzert in Holyoke, Massachusetts. „Unseren ersten Bandgig überhaupt absolvierten wir in einer mittlerweile geschlossenen Bar in Holyoke“, erinnert sich Aaron. „Wir spielten hauptsächlich Cover-Versionen. Diese Bar namens The Waterfront war etwa 2 Meilen von dem Ort entfernt, an dem wir jetzt, 26 Jahre später, den Geburtstag eines Albums feiern, das uns vor zwanzig Jahren den Durchbruch bescherte.“

Beide Streaming Events starten um 23 Uhr deutscher Zeit und werden danach noch 72 Stunden auf Abruf verfügbar sein. Tickets könnt ihr hier erwerben.