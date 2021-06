Statt Wacken Open Air: Bullhead City im September 2021

Das Wacken Open Air 2021 wurde abgesagt und nach 2022 verschoben. Doch schon in dieser traurigen Ankündigung deuteten die Veranstalter an, an einer Ersatzveranstaltung im September 2021 zu arbeiten. Nun gibt es die Details dazu:

Statt des Wacken Open Air wird das „Bullhead City“ stattfinden, das als „Metal-Familientreffen“ angekündigt wird. Bands wie Nightwish, Powerwolf (deren Fans auf keinen Fall die aktuelle METAL HAMMER-Ausgabe verpassen dürfen!) , Blind Guardian und Saltatio Mortis sollen 16.09., 17.09. und 18.09. in Wacken auftreten.

Statt eines internationalen 80.000-Mann-Events soll es aber beschaulicher zugehen: Die Kapazität soll, in Abstimmung mit den Behörden, begrenzt sein. Das gilt auch für Camping vor Ort , weshalb nicht alle Gäste diese Option wahrnehmen werden können – für diese soll es neben des 3-Tagestickets auch 1-Tagestickets geben. Tickets für das Bullhead City 2021 soll es Ende Juni/Anfang Juli zu kaufen geben.

Wie viele Besucher zugelassen werden und welche Hygiene-Konzepte es vor Ort geben wird, ist bislang unbekannt. Auf der Facebook-Seite vertrösten die Wacken-Macher: „Eine genaue Antwort wirst du vermutlich eine Woche vor dem Event bekommen können. So schnell wie sich aktuell immer wieder Vorgaben ändern, wird es keine längere Planungssicherheit geben.“

Die Veranstalter melden zum Bullhead City Festival 2021 in voller Länge: