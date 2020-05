Suicide Silence auf virtueller Welt-Tournee

Ungewöhnliche Zeiten fordern bekanntlich ungewöhnliche Maßnahmen. Die kalifornische Deathcore-Kapelle Suicide Silence hat daher nun eine virtuelle Welt-Tournee angekündigt und die Idee des Live-Streams zu einem umfangreichen Konzept ausgebaut.

Für jede Show gibt es ein professionell gefilmtes Live-Set sowie eine anschließende Runde, in der die Band Fragen beantwortet. Tickets für die Konzerte sind immer nur in einem bestimmten geografischen Abschnitt erhältlich, sodass wirklich nur die Leute in dem jeweiligen Bereich Zugang zur Show haben, die für diesen Ort bestimmt ist.

Für jedes Konzert gibt es eine eigene Setlist, für die Fans vorab die Möglichkeit bekommen sollen, Vorschläge abzugeben. Zu den ersten virtuellen Stopps sollen Los Angeles und New York zählen. Eine Liste der Termine wird jedoch noch bekanntgegeben.

Virtuelle Erlebnisse in Zeiten von Extrem-Einschränkungen

Die Band kommentierte: „Unter den aktuellen Tournee-Bedingungen möchten wir den lokalen Metal-Communities einen Ort bieten, an dem sie zusammenkommen können, um eine neue Art von Suicide Silence-Konzerten zu erleben.

Wir werden in der Lage sein, an Orten zu spielen, an denen wir nur einmal, zweimal oder vielleicht noch nie zuvor waren, und niemand anderes als die Leute in der entsprechenden Region werden jemals diese spezielle Performance zu sehen kriegen.

Während wir planen, dort zu beginnen, wo wir die letzten Shows absagen oder verschieben mussten, werden wir weitere Anfragen berücksichtigen und Shows auf der ganzen Welt dementsprechend hinzufügen. Sobald wir in der Lage sind, ohne extreme Einschränkungen zu touren, werden wir natürlich so viele Shows wie möglich physisch buchen. Bis dahin bieten wir eine Vielzahl einzigartiger virtueller Erlebnisse und können kaum erwarten, dass es losgeht!“