The Raven Age: Exklusive Videopremiere von ‘The Dying Embers Of Life’

Foto: John McMurtrie. All rights reserved.

Nach ‘Salem’s Fate’ veröffentlichen die Modern-Metaller The Raven Age einen zweiten Videoclip aus ihrem Debütalbum DARKNESS WILL RISE. Die Briten um George Harris, Sohn des Iron Maiden-Bassisten Steve Harris, drehten ein Video zum Song ‘The Dying Embers Of Life’, das ihr bei uns zuerst und exklusiv sehen könnt.

Seht das neue The Raven Age-Video ‘The Dying Embers Of Life’ hier: