Ticket- und CD-Verlosung: Northlane auf großer ALIEN-Tour

Am 2. August veröffentlichten Northlane ihr fünftes Studioalbum ALIEN. Neben einem heftigen Sound, den ein sehr starker Progressive-Einschlag ausmacht, ist die aktuelle Platte vor allem eins geworden: düster. Das liegt sich zuletzt am harten Tobak, der hier vertextet wurde. Sänger Marcus Bridge schreckte für ALIEN keineswegs vor persönlichen Themen zurück und erzählt in den insgesamt elf Tracks von einer gewaltgeprägten Kindheit im drogenverseuchtem Umfeld.

Im Winter 2019 werden Northlane diese bitterböse Thematik im kraftvollen Klanggewand gepaart mit anderern bandeigenen Klassikern auf die Bühne bringen. Dazu schnappt sich das Quintett als Support-Act Aussie-Kollegen Polaris und Void Of Vision sowie die Kaliforniern Silent Planet.

Northlane – ALIEN Tour 2019

Special Guests: Silent Planet, Void Of Vision, Polaris

22.11.19 Karlsruhe – Weiße Rose

10.12.19 Hamburg – Markthalle

11.12.19 Berlin – SO36

13.12.19 Leipzig – Conne Island

15.12.19 (AU) Wien – Flex

17.12.19 München – Backstage

18.12.19 (SZ) Aarau – Kiff

20.12.19 Köln – Essigfabrik

21.12.19 Wiesbaden – Schlachthof

2 Fanpakete bestehend aus einer CD + 1×2 Tickets zu gewinnen!

Für die anstehenden Nothlane-Konzerte könnt ihr mit etwas Glück 1×2 Tickets gewinnen. Dazu gibt es noch die aktuelle Platte der Australier, sodass ihr euch auf die Konzerte auch bestens vorbereiten könnt. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „AlienTour“ sowie eure Wunschstadt schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 10.11.2019, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.