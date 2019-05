Kooperation

Ticketverlosung: Das Nova Rock Festival komplett kostenlos erleben

Foto: ©9parusnikov - stock.adobe.com. All rights reserved.

15 Jahre jung und kein bisschen müde! Das Nova Rock ist zu einem Fixpunkt der europaäischen Festivallandschaft geworden, und auch in diesem Jahr heißt es, fetten Sound an vier geilen Festivaltagen in Österreich zu genießen. Jede Menge Überraschungen und Top Acts warten auf die Fans aus aller Welt.

Zum 15. Mal öffnet das Nova Rock Festival in Nickelsdorf vom 13. bis 16.06.2019 seine Pforten und hat zum Jubiläum musikalisch richtig aufgefahren. Topbands wie SLIPKNOT, SUM 41, THE CURE, SLAYER, DIE TOTEN HOSEN, BONEZ MC & RAF CAMORA, DIE ÄRZTE, SLASH und viele andere werden der Fangemeinde ordentlich einheizen. Und damit ihr einfach nur coole Mucke genießen könnt, schenkt euch JBL jetzt gleich 3 x 2 Festivalpässe für die vollen 4 Tage des Knaller-Events.

Infos unter www.novarock.at

Verlosung

Die coolen Gewinne im Überblick:

Verlost werden 3 x 2 Festivalpässe für die vollen 4 Tage, dazu Camping-Tickets fürs richtige Festival-Feeling

Die Gewinner können sich ebenso über ein JBL Goodie Bag inkl. Merchandise und Bluetooth-Lautsprecher freuen

Beim Welcome am JBL SoundTruck am Übergang vom Zeltplatz zum Bühnen-/Festivalbereich gibt

es außerdem tagsüber Musik vom DJ, Incentives und weitere Gewinnspiele. Akku leer? Am Truck könnt

ihr eure Mobilgeräte auch schnell wieder aufladen.

Füllt einfach das untenstehende Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen und beantwortet folgende Frage:

Wie viele Tage geht das Nova Rock Festival?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre, außer den Mitarbeitern des Veranstalters Harman Deutschland GmbH und des Partners der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH

2. Teilnahme am Gewinnspiel und dessen Ablauf

Die Teilnehmer können bei dem Gewinnspiel von 3 x 2 Festivälpässe für 4 Tage Nova Rock und ein JBL Goodie Bag inklusive Merchandise und Bluetooth-Lautsprecher gewinnen. Die Kosten der Anreise bzw. der Abreise zum Festival sind von den Gewinnern selbst zu tragen. Gleiches gilt für sämtliche Kosten, welche auf der Reise entstehen.

Die Teilnehmer müssen für die Teilnahme am Gewinnspiel das Gewinnspielformular ausfüllen. Gewinnen können nur Teilnehmer, welche das Formular vollständig ausgefüllt haben.

Im Gewinnspielformular sind vom Teilnehmer der Vorname, Name, die E-Mail-Adresse und die Adresse anzugeben. Anschließend ist das Gewinnspielformular über den vorgegebenen Button elektronisch zu übersenden.

Eine Teilnahme ist ausschließlich über das Gewinnspielformular auf dieser Seite möglich. Auf anderem Wege übersandte Einsendungen werden nicht berücksichtigt.

3. Benachrichtigung der Gewinner und Gewinnversand

Die Gewinner werden schriftlich an die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse über die Tatsache des Gewinns benachrichtigt. Sollte die Gewinnübermittlung aus Gründen, die der Teilnehmer zu vertreten hat (insbesondere Angabe einer unvollständigen oder falschen postalischen Anschrift), nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung über den Gewinn möglich sein, verfällt der Gewinnanspruch.

4. Ausschluss von der Teilnahme am Gewinnspiel

Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen führen zum Ausschluss des Teilnehmers aus dem Gewinnspiel.

5. Verwendung der Daten

Die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH versichert, die Firma Harman Deutschland GmbH versichert, dass sämtliche vom Teilnehmer abgegebenen Daten von der Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH bzw. deren Muttergesellschaft Axel Springer SE und der nur zum Zwecke der Ermittlung der Gewinner sowie im Falle des Gewinns zum Versand der Gewinne erhoben, gespeichert und verwendet werden. Der Versand des Gewinns erfolgt über die Harman Deutschland GmbH und die Gewinnerdaten werden alleinig für diesen Zweck an die Harman Deutschland GmbH weitergegeben. Die Daten werden von der Harman Deutschland GmbH bzw. ausschließlich zum Versand der Gewinne gespeichert und verwendet werden. Mit seiner Teilnahme stimmt der Teilnehmer der Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner Daten zu diesem Zweck zu. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.

Die erteilte Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner Daten kann der Teilnehmer jederzeit, auch während der Aktion, durch eine E-Mail an info@axel-springer-mediahouse-berlin.de widerrufen. Nach Eingang des Widerrufs der Zustimmung werden dann unverzüglich sämtliche gespeicherten Daten des Teilnehmers gelöscht.

6. Teilnahmeschluss

Das Gewinnspiel läuft vom 16.05.2019 bis zum 30.05.2019 um 23:59 Uhr. Maßgebend für eine rechtzeitige Teilnahme ist, dass der Teilnehmer das Online-Teilnahmeformular bis spätestens zum 30.05.2019 um 23:59 Uhr vollständig ausgefüllt und über den vorgegebenen Button elektronisch versendet hat.

Nach Teilnahmeschluss werden unter sämtlichen Teilnehmern, die vor dem Teilnahmeschluss das Teilnahmeformular vollständig ausgefüllt und mit der richtigen Lösung über den vorgegebenen Button elektronisch versandt haben, 3 x 2 Festivalpässe verlost.

Die Gewinner werden innerhalb von 7 Werktagen per E-Mail benachrichtigt.

7. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

