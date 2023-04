Till Lindemann in neuem Pokerwerbespot zu sehen

Foto: Screenshot via YouTube, CGPoker. All rights reserved.

Und er hat es wieder getan. Dass Till Lindemann ein großer Freund von humoristischen Werbespots ist, für die er in andere Rollen schlüpfen kann, bewies er in den vergangenen Jahren bereits mehrmals. Man denke nur an seine Karl Lagerfeld- und Andy Warhol-Darstellungen in Reklamefilmen für veganes Fleisch.

Welcher Till Lindemann bist du heute?

Empfehlung der Redaktion Till Lindemann: Modische Hommage an Pflanzenfleisch Pflanzenfleischhersteller LikeMeat und Rammstein-Frontmann Till Lindemann rufen mit einem neuen Art Movie zur Teilnahme am Veganuary 2022 auf. In einem knapp vierminütigen neuen Kurzfilm gibt es Lindemann nun gleich fünfmal vor der Kamera zu erleben. Der aufwendige, cineastische Streifen wurde von Specter Berlin realisiert, dem Regisseur, der auch für das ‘Deutschland’-Video von Rammstein verantwortlich war. In dem Werbespot für die Online-Pokerplattform CGPoker präsentiert Lindemann fünf verschiedene Pokertypen mit ihren Charakterzügen, Hintergründen und Spielverhalten.

Poetisch wird es dann noch, wenn Till Lindemanns Stimme aus dem Off ein Gedicht in bester martialischer Rammstein-Manier vorträgt. Am Ende darf sich natürlich Till selbst über den Sieg freuen und steckt sich mit einem breiten Grinsen und höllischen Lachen die zahlreichen Chips ein.

Rammstein bald auf Tour

Nur noch wenige Wochen, dann muss Herr Lindemann den Pokertisch aber erstmal wieder gegen die Bühnen der Europe Stadium Tour tauschen: Rammstein starten am 22. Mai in Litauen in die dritte Runde ihrer Stadiontournee. Die deutschen Fans müssen sich dagegen noch bis Juni bzw. Juli gedulden. Dann gastiert die Combo von Till und Co. an sieben Terminen auch in München und Berlin.

