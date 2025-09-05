Ada Morghe live on tour

Gojira, Heavysaurus und mehr: Was geschieht beim Festival in Süddeutschland? Seid live dabei im exklusiven METAL HAMMER-Festivalticker direkt vom Summer Breeze Open Air.

Das Summer Breeze Open Air findet vom 13.08. bis zum 16.08.2025 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Machine Head, Blind Guardian, In Extremo, Gojira, Within Temptation, Dimmu Borgir, The Halo Effect, Beast In Black und vielen weiteren. METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Liveticker mit frischen Eindrücken. Via Threads berichtet die Redaktion hautnah, live und direkt. Folgt uns, um nicht zu verpassen, was auf dem Summer Breeze vor sich geht! Highlights unserer Livepostings vom Festival bekommt ihr hier direkt geliefert. Dieser Artikel wird während des Festivals immer wieder aktualisiert. Bleibt also dran! Einen ausführlichen…