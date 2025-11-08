Toggle menu

Adum live on tour

Februar 2026

Alles über Adum

Sharon den Adel (Within Temptation) ist sehr politisch
Within Temptation-Sängerin Sharon Den Adel in Kiew
Dass Within Temptation politisch sind, machten sie bereits mehrfach mehr als deutlich. Sharon den Adel hat dazu eine klare Meinung.
Bereits im Mai machten Within Temptation ihren politischen Standpunkt deutlich. In Zusammenarbeit mit dem Ukrainer Jerry Heil entstand die Single ‘Sing Like A Siren’, welche sich thematisch mit dem Gefühl von Machtlosigkeit und der Notwendigkeit, trotzdem für sich einzustehen beschäftigt. Das Lied wurde auch in der Dokumentation ‘The Invisible Force’ verwendet, die den Besuch von Within Temptation in der Ukraine zeigt. Within Temptation wollen polarisieren Auch ihre vor Kurzem veröffentlichten Lieder ‘Wireless’ und ‘Bleed Out’ beschäftigen sich mit politischen Themen. Es geht beispielsweise weiterhin um den Krieg in der Ukraine und den Tod der iranischen Frau Mahsa Amini. In einem…
