Amber Mark live on tour

Mehr als drei Jahre liegt das letzte Album von Decapitated nun zurück. Gitarrist Wacław „Vogg“ Kiełtyka feilt jedoch an Nachschub.

Seit CANCER CULTURE (2022) touren Decapitated um den Globus. Derzeit sind sie mit Killswitch Engage, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Employed To Serve auf Europatournee. Während ihres Aufenthalts in Portugal sprach Gitarrist und einzig verbliebenes Gründungsmitglied Wacław „Vogg“ Kiełtyka mit Underground's Voice. Ein zu voller Terminkalender Vermutlich bezugnehmend auf eine Zeile in der Tour-Ankündigung wurde Vogg gefragt, wie es mit der Arbeit an neuem Material aussieht. In besagter Ankündigung vom 13. September hieß es: „Es ist unsere letzte Tour, bevor wir uns in den Schreibprozess stürzen und für eine längere Pause ins Studio gehen.“ Der Gitarrist antwortet: „Ich arbeite…