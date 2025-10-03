Andy McKee live on tour

Bruce Dickinson bleibt dran an seiner Solokarriere: Das Iron Maiden-Organ schickt sich an, im Januar Nägel mit Köpfen zu machen.
Das jüngste Soloalbum von Bruce Dickinson, THE MANDRAKE PROJECT, war fraglos ein großer Erfolg. Der Iron Maiden-Frontmann ist dabei offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Denn die Absichten für den Nachfolger seines achten Longplayers abseits seiner Haupt-Band werden immer konkreter. Im Interview bei Charlie Kendall's Metalshop spezifizierte der 67-Jährige den Fahrplan. Voll in Fahrt "Wir gehen im Januar nächsten Jahres ins Studio, um die Platte mit Brendan Duffey aufzunehmen, welcher BALLS TO PICASSO [das zweite Solowerk von Bruce Dickinson — Anm.d.R.] geremixt und dabei fantastische Arbeit geleistet hat", führt die "air raid siren" aus. "Wenn wir also im Januar mit ihm…
