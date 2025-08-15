Angelo Kelly live on tour

Die Geschichte ist Ozzy seit Jahren peinlich – doch aus den Annalen der Rock-Geschichte lässt sie sich nicht tilgen: Während eines Konzerts 1982 beißt der Sänger einer Fledermaus den Kopf ab.
Dieser Artikel war zuerst am 8.4.2011 auf metal-hammer.de zu lesen. Angesichts des Todes von Ozzy Osbourne haben wir ihn neu veröffentlicht. 20.01.1982, Des Moines, Iowa. Ozzy Osbourne ist raus bei Black Sabbath und ist mit DIARY OF A MADMAN auf Tour. Gegen Ende der Shows wurde es zumeist eklig, denn der Madman warf Fleischreste ins Publikum. Das Publikum brachte im Gegenzug selber Material zum Fleisch-Bombardement mit. Nachdem außerdem eine Geschichte die Runde machte, Ozzy habe während eines Treffens mit seiner Plattenfirma einer Taube den Kopf abgebissen, brachten Fans auch kleine Tiere zu den Shows – in Des Moines eben eine…
